Backbone der Telekom - t-onlnine

Seit Tagen hatte ich das Problem, dass ich morgens, nach dem Hochfahren meines Rechners mit dem Thunderbird keine Mails mehr abholen konnte.

Die Lösung fand ich, nachdem ich mich im E-Mail-Center einloggte. Regelmäßig war dort das Paßwort, mit dem ich meine Mails mit Thunderbird abhole, über Nacht verschwunden war.

OK - Paßwort eingetragen, gespeichert und alles lief wieder; für einen Tag. Nachdem ich das Problem vergeblich bei mir suchte, rief ich den technischen Support an und schilderte mein Problem. Der Supporter gab mir Recht und meinte auch, dass es nicht an meinem Rechner liegen kann.

Er vermutete ein Problem mit dem Backbone und versprach sich sofort darum zu kümmern. Und siehe da: Heute morgen konnte ich problemlos meine Mails mit dem Thunderbird abholen und habe auch gleich eine erfolgreiche Test-Mail an mich geschrieben.

Denn das Seltsame war, dass ich beim Beginn des Problems i.d.R. zwar Mails verschicken, aber nicht abholen konnte bis dann gestern gar nichts mehr ging. Nun scheint alles wieder in Ordnung zu sein.

Was ich merkwürdig finde: Kann so etwas ein klitzekleines, örtliches Problem sein, dass nur einen einzigen Account der Telekom trifft? - Bei meiner Frau am Laptop trat das Problem nämlich nicht auf. Sehr seltsam.