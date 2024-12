Wie kann der komplette Posteingang bei Vodafone gesichert werden ?

beim Abrufen der emails über Thunderbird gab es in letzter Zeit immer Probleme mit dem imap/smtp.server von Vodafone, oder Zeitüberschreitung.

Im Moment geht gar nichts mehr, kommt überhaupt kein email über TB rein, auch absenden geht nicht. Nun logge ich mich bei Vodafone direkt ein und das funktioniert.

Verschiedenes habe ich probiert auch nach dieser Beschreibung:

“Thunderbird verfügt über ein integriertes Tool zum Reparieren einzelner Ordner. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, in dem Probleme auftreten. Wählen Sie „Eigenschaften“. Klicken Sie auf „Ordner reparieren“ und lassen Sie Thunderbird den Vorgang abschließen.”

Der Vorgang wurde abgeschlossen, nun ist kein einziges mail mehr im Posteingang.

Wie kann ich also die gesamtem mails, die bei Vodafone noch vorhanden sind in einem Rutsch sichern, oder sind sie noch auf dem anderen Rechner, der weit entfernt steht ?