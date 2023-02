Hallo!

Wenn ich den PC starte, schaue ich meist kurz in die News von MSN rein, die ja sehr bequem in der Taskleiste unten rechts dargeboten werden. Manchmal kommentiere ich auch etwas. In letzter Zeit finde ich dort jedoch häufig Kästchen, übereinander aufgereiht, die nur Programmcode enthalten. Sie beginnen stets mit " <a class "link" href usw."

Kann mir bitte jemand erklären, was es damit auf sich hat und wie ich es abstellen kann?

Vielen Dank

Alibaba