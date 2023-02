Web.de - Free-Postfach

Hallo,

seit gestern habe ich beim Versenden von e-mails über mein kostenloses web.de Postfach Probleme.

Egal, ob ich die Adresse bei den (Problem) Empfängern direkt eingebe oder die Option Rückantwort kverwende. Sobald ich auf Absenden klicke, kommt SOFORT im Posteingang die Rückmeldung NICHT zustellbar.

Habe das z.B. bisher bei meiner Krankenkasse und div. Bekannten mit t-online-Adressen festgestellt.

Adressaten mit gmx-Endung kann ich bisher/aktuell erreichen bzw. erfolgreich anschreiben.

Auch erhalte ich von div. Absendern e-mail´s.



Jedoch ist es inzwischen eine sehr große Anzahl von e-mails, bei welchen ich über den Button -Rückantwort- diese Fehlermeldung (nicht zustellbar - failled adress) erhalte.

Wie gesagt, bei der Nutzung der Option Rückantwort und auch wenn ich die Adresse sorfältig händisch , fehlerfrei eingebe,



Woran könnte das liegen?

his message was created automatically by mail delivery software.



A message that you sent could not be delivered to one or more of

its recipients. This is a permanent error.



The following addresses failed: