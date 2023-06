Ein oder zwei Tage kann ich warten.

Na ja, das Warten lasse ich gelten - allerdings ist es doch so, dass deine Teile auch dann versandkostenfrei verschickt werden, wenn sie nur ein paar Euronen kosten - also nix mit "Versandkostenfrei ab Warenwert von 30 Euro" oder so. Da rentiert sich das schon mit der Prime-Geschichte.