Kann mich auf neuem Computer nicht auf GMAIL einloggen

Hi!

1. Habe eine google-Emailadresse von einem Verein angelegt. Da sollen also mehrere Leute darauf zugreifen können.



Kein Problem, ich geb den Vereinsmitgliedern einfach das Passwort (also eigentlich geht es nur um eine 2te Person.. und Zweck ist eigentlich dass diese Person dann ein Video auf unserem Youtube channel hochladen kann - youtube-profil ist ja = gmail adresse, also Nutzername und Passwort sind gleich)

2. Die Kollegin versucht sich einzuloggen, kriegt aber Meldung:

'Identität bestätigen

Zum besseren Schutz des Kontos möchte Google die Identität des Nutzers überprüfen

- halten sie ihr 'google intel gemini lake chromebook' bereit

- öffnen sie die app Einstellungen

- tippen sie auf google

- wählen sie ggf. ihr Konto aus

- wählen sie den Tab 'Sicherheit' aus (eventuell müssen sie dafür nach rechts scrollen)

- tippen sie unter 'bei google anmelden' auf Sicherheitscode

- Wählen sie ein Konto aus, um einen Code zu erhalten

Code eingeben: ______'



3. Die Anleitung wirkt ja super, aber beim Versuch der Ausführung machts keinen Sinn für mich:

a. Ich habe ein Chromebook (wie auch einen PC und ein Handy) - ich schätze mal 'google intel gemini lake chromebook' ist mein Chromebook gemeint.

b. Ich öffne dort 'Einstellungen' - rechts unten bei Uhrzeit draufklicken, dann das 'Einstellungen' symbol

c. 'tippen sie auf google' - da ist nirgends google zum antippen.

Ich kann mir ansehen welche google accounts ich habe, ja, da ist die vereinsemail dabei, aber da ist garnix zum einstellen.

Bei 'security and privacy' finde ich auch nix.

Bei 'Apps' kann ich mir gmail anschauen, aber da ist auch nix zum einstellen.



Bei gmail mich eingeloggt, dort alle Einstellungen angeschaut finde ich auch nichts.

Auf meinem Handy macht die obige Anleitung auch keinen Sinn.



Er fragt mich auf der gmail seite 'Waren sie dass der sich eingeloggt hat' - ich klicke 'ja', aber meine Kollegin kommt trotzdem nicht rein - sie wird ja direkt nach einem Code gefragt



4. Hat wer einen Tip den ich probieren kann?

(Daaanke)