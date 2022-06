Guten Morgen Nickles Gemeinde,

langsam aber sicher habe ich die Nase voll von all den unausgereiften Updates. Diesmal habe ich ein Problem mit Tunderbird.

Meldung lautet:

Error Platformversion 91.10.0 is not compatible with

minVersion>= 91.11.0

maxVersion>= 91.11.0

Ich brauche Hilfe. Zuerst habe ich mit Tuneup alles gecleaned , das hat aber nichts gebracht

Kann ich Thunderbird deinstallieren ohne Daten zu verlieren ?