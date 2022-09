Telekom-Erreichbarkeit ohne Kunde zu sein / Kundennummer?

Moin zusammen...

ich versuche gerade die Telekomiker per Telefon/Chat etc. zu erreichen. Thema ist eine alte Festnetzleitung an unserem Haus die entfernt werden muss wegen Abriss.

Egal wo man anruft bei denen, es wird immer eine Kundennummer verlangt..die ich nicht habe (war vor 20 Jahren mal Kunde und seit dem nie wieder).

Selbst bei der Hotline vom Bauherrenservice kommt man nicht weiter und den Hotlineautomaten an zu Schreien bringt nix :)

Hat da wer einen Tip wie man weiter kommt? Die Leitung am Haus muss weg...

Gruß Michel9