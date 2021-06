„Warum dauert das Abrufen der emails bei Thunderbird so lange ?“

das Abrufen der emails dauert sehr lange.

Das Kreissymbol läuft eine Ewigkeit

Früher kam die Meldung “Zeitüberschreitung“, jetzt aber auch nicht mehr.

Die mails werden über ARCOR/Vodafone abgerufen.

Manchmal endet das Kreissymbol auch früher, es kommen aber keine emails rein, oder die mails kommen 1 Tag später.

Dann habe ich mich direkt in mein Konto bei Arcor/Vodafone eingeloggt, und siehe da, es war ein ganzes Sortiment an emails da.

Was kann die Ursache sein, dass emails bei Thunderbird nicht abgerufen werden, und zeitgleich aber im Konto bei Arcor/Vodafone angekommen sind ?