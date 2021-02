Thunderbird Update verfügbar

Habe es runtergeladen. Ganz nett. Unter anderem kann man jetzt die Ordner farbig codieren und braucht dafür kein Addon mehr. Gab hier ja Leute, die das vermisst hatten.

Und eine gute Nachricht am Rande für Fans der Import/Export Tools NG. Die sind jetzt voll kompatibel. Ich freue mich besonders darüber, weil ich die schon immer gern nutzte, um meine Mails als pdf-Dateien auf eine externe Platte zu sichern. - Immer am Jahresende. So habe ich sie dann fürs Finanzamt aufbewahrt und der TB ist wieder rank und schlank.