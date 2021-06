T-Online speichert meine Bilder - ein Skandal!

Heute war ich zur Abwechslung mal wieder auf dem Mail-Server von der Telekom. Da war ich jahrelang nicht drauf.

Da entdecke ich doch einen neuen Ordner, der heißt "Fotos". Und da finde ich - seit 2015 - alle Fotos, die ich je per Mail verschickte oder empfing!

Ich habe einen POP3-Account und nutze zum Mailen den Thunderbird. Das heißt, alle Mails werden abgeholt und auf dem Server gelöscht. Und meine verschickten E-Mails landen auch gar nicht erst in irgendeinem Ordner (auch nicht in "gesendet" auf dem Server von t-online. - Jedenfalls sind da im "Gesendet"-Ordner keine Mails gespeichert.

So - nun dachte ich, dass es ja wohl nicht sein muß, dass meine ganzen Bilder da rumliegen, denn auch der t-online-Server kann ja gehackt werden und das ist dann nicht unbedingt geil, wenn da alle meine Bilder rumliegen....

Also wollte ich sie löschen. - Aber Pustekuchen! - das ist überhaupt nicht vorgesehen! OK - habe ich also gegoogelt, wie man die löschen kann. Und die Antwort ist "JEIN!".

Die Auskunft lautet, die kann man nur löschen, wenn man alle E-Mails, die auf dem Server gespeichert sind, löscht. - Da sind aber - in keinem der Ordner - irgendwo irgendwelche Mails gespeichert! Also kann ich die Bilder auch nicht löschen!!!

Ich stelle mir grad vor, dass besorgte Eltern die Bilder ihrer kleinen "Nackedeis" löschen wollen, damit damit kein Mißbrauch von Kinderfi.....ern getrieben werden kann. - Und das geht dann nicht...... Da krieg ich doch das Kotzen.....