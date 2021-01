Ich habe Microsoft 365 Outlook.com.

Eine Mail an Kundenservice@t-mobile.de mit einer Anlage (EVN Formular) wird mit Delivery Failure "Maximum number of delivery attempts exceeded" beantwortet. Die gesndete Mail ist in Outlook.com nicht zu finden andere gesendete Mails kann ich sehen. Die mail wurde an mehreren Tagen mit dem gleichen Inhalt versendet und kam jedesmal mit dem Delivery Failure zurück

Im T-online Mail Center ist die Mail zu finden. Hat jemand eine Erklärung?