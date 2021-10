„Firmenrufnummer von Spamliste nehmen lassen?“

Hallo zusammen, ich hoffe das Forum passt hier mit meiner Frage. Ich würde gern wissen, was man tun kann, wenn man als Firma mit seiner Telefonnummer auf einer Art schwarzen Liste gelandet ist und die Anrufe mit der Firmennummer auf Handys automatisch sofort als spam erscheinen. An wen kann man sich wenden um so etwas abzuwenden? Für emails scheint es ja so etwas wie eine whitelist zu geben, für Telefonnummer scheinbar nicht?