Emails von HumbleBundle.com von WEB.DE geblockt?

Hallo & guten Abend,

seit ca. 1 Woche kommen bei meiner WEB.DE-Adresse keine Emails mehr von HumbleBundle.com an. Weder normale Nachrichten, noch die, um mich bei HumbleBundle.com anzumelden. Bei meiner GMX,NET-Adresse ist das kein Problem.



Der Spamschutz (und zur Probe gerade eben sogar (temporär) der Virenschutz) ist ausgeschaltet und seit gestern habe ich HumbleBundle.com auch in meiner Liste der explizit erwünschten Emails aufgenommen: Trotzdem keinerlei Emails von HB.



Ach ja, ich greife auch direkt auf WEB.DE im Browser zu, also sollte auch keine Blockierung von einem Email-Programm oder Win10-Systemprogramms vorliegen.

Empfängt von Euch jemand Emails von HB, oder geht es Euch auch so?

Oder hat vielleicht jemand, dem es auch so geht, das Problem gelöst?



Vielen Dank,

Mdl