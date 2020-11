Windows 10 Mail App - Alte Mail Adresse aus Vorschlägen verbannen

Guten Morgen,

vor einigen Wochen habe ich meinen Job gewechselt, damals natürlich noch viel per Mail (Windows Mail App, die Standard Mail App von Windows) mit den Kollegen kommuniziert, die mir jetzt fleißig vorgeschlagen werden, wenn ich Daten freigeben möchte. Das nervt mich so langsam, und ich würde diese Adressvorschläge sehr gern raus schmeißen.

Leider geht das offenbar nicht so einfach, die Mail Adressen sind weder in irgend einem Adressbuch gespeichert, noch sonst wie hinterlegt, die Mail App, die Kontakte App habe ich zwischenzeitlich komplett zurück gesetzt, alles mögliche probiert, und sie tauchen leider immer wieder auf.

Ich habe sogar in meiner Verzweiflung einfach an eine zweite Mail Adresse von mir täglich mehrere Mails gesendet in der Hoffnung, dass einfach meine Mail die alten in den Favoriten ersetzt, jedenfalls die als erste vorgeschlagene Mail, an die ich seit September nichts mehr sende.

Nichts passiert, in den Microsoft Foren keine Lösung gefunden, vielleicht fällt hier jemandem etwas ein.