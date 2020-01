„Thunderbird: Wie Import gespeicherter Daten..???“

Ich danke Euch beiden für die Infos. Scheint so, als finde ich hier meine Antworten, zumindest teilweise.

@faki: Backup-Programm ist unnötig. Mailordner ist manuell gesichert (.eml), Kontakte auch (.vcf) und die Konten wurden per .iaf gesichert. All das ist ja zumindest in der Erstphase nach Installation von TB nicht importierbar. Mit den AddOns...schau mer mal.

Mit dem herrlich bequemen Konten übernehmen - Stichwort .iaf-Datei - kann der TB wohl nix anfangen? Echt schade! Ich war über die Windows-Mail-Jahre so glücklich mit dem POP-IMAP-Ausgangsserver-Gedöns, das bei vielen Anbietern jeweils anders war, nichts mehr zu tun haben müssen. Ist für mich Internet-Steinzeit wie Einwählprogramme....

Ich brauche etwas Zeit, um das hinzukriegen, denn ich muss erst mit ziemlichem Aufwand auf Notebook oder Ersatzkiste (auf denen noch Win7 läuft) Einiges wiederherzustellen, mit dem ich dann die Kontendaten wieder habe. Ist auf uralt-Kartei, hatte gehofft, das nie mehr zu brauchen. Ich gebe aber dann, evtl. morgen, Feedback...

Grüsse

Alibaba