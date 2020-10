Thunderbird Fehlerkorrektur Markierung ändern

Hallo,



nachdem ich endlich die Fehlerkorrektur in Thunderbird zum Laufen gebracht habe (fragt mich bitte nicht, an was es lag !!), habe ich noch ein für mich nerviges Problem:



Ich habe zum Verfassen einer Mail einen schawrzen Hintergrund und eine weiße Schrift eingestellt. Bei der Fehlerkorrektur ist ein für mich sehr schwach erkennbarer roter Unterstrich erkennbar.

Meine Idealvorstellung wäre die komplette farbliche Markierung des nicht bekannten oder falsch geschriebenen Wortes.

Nach eifrigem Suchen in Foren, im Internet und bei Thunderbird habe ich nicht das Ergebnis für mich gefunden.

Und jetzt bin ich mir sicher, dass es irgend jemand unter euch weiß.

Lasst mich die evtl. Lösung bitte wissen.