„Thunderbird 78.5 - Taugt das Update?“

Mit dem Rosa Riesen sollte es wohl keine Schwierigkeiten mit dem TLS 1.2. oder besser noch TLS 1.3. geben? Und wenn nicht muss ich das einstellen - und wenn ja, wo?



Über was Ihr Euch so eine Platte macht?!



Das Protokoll quatschen sich Server und Client selber ab. In dem Moment, wo Du für das Übertragen TLS oder altdeutsch SSL nutzt, wird einmal die Übertragung von Mailclient oder Browser zum Server verschlüsselt und im Mailclient das Passwort daher per SSL/TLS übertragen. Das ist doch aber schon seit Jahren so, seit das Übertragen des Passworts im Klartext von den Providern abgeschaltet wurde.



In dem Moment, wo Du bei den Zugangsdaten securepop/secureimap/securesmtp stehen hast, findet die Übertragung per TLS statt und dann kannst Du zusätzlich zur verschlüsselten Übertragung noch das Passwort selbst verschlüsseln.



Auf das Protokoll selbst und damit die Auswahl von 1.2 oder 1.3 hast Du selber keinen Einfluss, wenn Du nicht in der about:config herum harkst.



https://support.mozilla.org/en-US/kb/thunderbird-78-faq#w_how-to-enable-outdated-security-protocols-tls-1-0-and-1-1



http://kb.mozillazine.org/Security.tls.version.*



Mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Nachricht selbst hat weder das eine noch das andere zu tun. Das geschieht über S/MIME per Zertifikat oder PGP mittels Key statt und nur damit ist eine durchgehend verschlüsselte Kette vom Absender bis zum Empfänger gewährleistet.



Beim o.g. Standard findet lediglich der Transport (daher Transport Layer Security) verschlüsselt statt vom Absender zum Server und dann wieder vom Server zum Empfänger. Auf dem Server selber liegt die Nachricht im Klartext vor.