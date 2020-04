„Sicherheit von Videokonferenzen“

Hallo Leute,

das hier ist eine Frage zur Corona Zeit, weil alles sonst hundertfach vorher geprueft worden waere.

Es geht um Microsoft Teams.

Ich arbeite im Krankenhaus, und alle bereiten sich auf den Anstieg der Aufnahmen vor. Das Personal wurde unterteilt in Gruppen, die im Krankenhaus weiter arbeiten (da bin ich), und in Gruppen, die dann nachruecken, wenn die ersten infiziert sind.

Klingt nicht schoen, ist aber vernuenftig gedacht.

Nun das Problem:

Unser Management hat sich in den letzten zwei Wochen ausgelagert, und es war relativ ruhig. Nun wurden vorgestern und gestern "dringend" und ab Montag Videokonferenzen angeordnet. Zwei pro Tag pro (angeblich) 15 Minuten plus zwoelf pro Woche mit bis zu 30 Minuten. Also 22. Alles per Microsoft Teams (was vorher nie benutzt wurde).

Es geht mir nicht um die Rechenaufgabe, wieviel Zeit ueberhaupt fuers Arbeiten bleibt.

Ich waere fuer eine knappe Information dankbar, wie es um die Sicherheit von Microsoft Teams bestellt ist.

Der Sinn dieser Videokonferenzen ist, Strukturen aufrecht zu erhalten. Aber deren Inhalt sind zusammengefasste Informationen ueber Patienten. Ich weiss, dass bisher Skype hier nicht lizensiert ist, weil angeblich unsicher.

Ich habe keine Zeit zu googlen; ich muss Sonnteg wieder ran. Aber vielleicht weiss jemand "aus dem Handgelenk" etwas ueber un/angemessene Konferenzen und besonders Microsoft Teams. Mich irritiert, das es auffordert, die Erlaubnis zum speichern von sowohl Audio- als auch Video-Daten zu geben.

Danke und "take care"