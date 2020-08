Anstatt Dir Gedanken über irgendwelche Kopfzeilen zu machen, würde ich diese offensichtliche Spam sofort löschen, noch dazu weil sie vermutlich bei Dir in HTML angezeigt wird, sonst hättest Du das schicke Bildchen nicht so gesehen.



Vermutlich musst Du unter Outlook dann das ganze Ribbon-Band nach links scrollen, um auf Datei zu kommen oder im Menüband erst hinzufügen. Mit diesem Zimt habe ich nicht so den Plan und es reicht mir, dass ich mich beruflich mit Outlook abgeben muss. Vielleicht vergrösserst Du auch wegen Deiner schlechten Augen die Darstellung und versuchst es dann wieder oder Du musst direkt in den Posteingang klicken statt auf die Nachricht...



Ansonsten kannst Du auch in der Web-Version unter Outlook.com nachsehen. Wäre mir aber die Mühe nicht wert.



Du kannst Dir aber gerne mit einem Linux-Live-System den Link unter dem grossen, fetten "Klick Hier"-Button in die Konsole hämmern und schauen, wo Du landest:



lynx -mime_header Adresse_des_Links



Ein nettes Skript ist auch das Verfolgen von Spam-Links per Weiterleitung.



Gefunden hier und ein Obulus an den Nachtwächter ist sicher nicht ganz verkehrt.