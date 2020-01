Meine E-Mails werden von Telekom und Spamhaus als Spam klassifiziert und abgewiesen

Ich habe das Problem, dass E-Mails (E-Mail-Adresse von WEB.DE) zeitweise nicht beim Empfänger ankommen. So wie ich das verstehe (siehe unten), werden die E-Mails von WEB.DE bereits als Spam gekennzeichnet weitergeleitet und dann von der Telekom bzw. Spamhaus herausgefiltert.

Frage mich nur, warum. Zu Hause hatte ich das Problem ein oder zwei Mal, aber seitdem ich in Thailand bin, tritt es ständig auf. Arbeite auch ab und an mit VPN und nutze Outlook 2010, falls das wichtig sein sollte. Immer wieder sperrt mir WEB.DE auch mein Postfach und nötigt mich, das Passwort zu wechseln. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass WEB.DE nicht damit klar kommt, dass ich aufgrund VPN innerhalb von wenigen Minuten den Standort von Thailand nach Deutschland oder umgekehrt wechsle.

Ein Freund von mir, der sich ebenfalls in Thailand befindet und seinen Account bei GMX hat (ist ja bekanntlich der gleiche Laden) hat das Problem ebenfalls. Auch er arbeitet ab und an mit VPN.

Was kann man hier tun? Nervt echt. Habe ein Kleingewerbe und arbeite hier mit einer E-Mail-Adresse, die ich nicht unbedingt wechseln oder mit einer privaten vermischen möchte.

Und kann ich es täglich neu versuchen? Oder muss ich erst einige Tage abwarten, bis WEB.DE meine E-Mails wieder über einen Server schickt, der nicht mit Spamverdacht belegt ist?

Danke

