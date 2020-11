Kostenlos telefonieren ohne SIM-Karte

Hallo Gemeinde,

auf der Suche nach einem Smartphone und günstigen Tarifen bin ich auf eine Seite gestoßen, die ich bisher nicht gekannt habe.

Zuerst habe ich mich gefreut, dass man WhatsApp inzwischen ohne FaceBook benutzen kann, aber nur per Handy. Auf dem Tablet geht es nicht so einfach. Das geht nur in Vernbindung mit dem Handy.

Dann kam diese Seite:

https://www.satellite.me/

Ich habe die App auf mein Tablet geladen (nur WLAN, keine SIM), habe das installiert.

Ich habe mich angemeldet, ich habe eine 0156-Hanynummer bekommen und konnte schon testweise in deren Netz telfonieren.

Nun warte ich auf den postalischen Freischaltcode für den Rest der Welt.

Einen Haken habe ich bisher nicht gefunden.