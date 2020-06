J-Y(St)Y Kabel an Fritzbox 7490 anschliessen

Hallo liebe Community,

ich habe ein altes Wählscheibentelefon, welches ich im ersten Stock unseres Hauses anschliessen möchte. Das Telefon habe ich bereits getestet, indem ich es direkt an die Fritzbox angeschlossen habe, hier funktioniert alles und ich kann problemlos rein- und raustelefonieren.

Nun haben wir im ersten Stock, wo das Telefon angeschlossen werden soll, eine TAE-Dose, die runter ins EG zur Fritzbox 7490 führt. Dort befindet sich auch der Hausanschluss fürs Telefon. Das Kabel, welches von der TAE-Dose im ersten Stock kommt, endet kurz vor dem Hausanschluss. Es war wohl seinerzeit mit Festnetzanschluss noch am Hausanschluss angeschlossen, wurde dann aber beim Wechsel auf VOIP abgeklemmt.

Ich möchte dieses Kabel, welches von der besagten TAE-Dose im ersten Stock kommt und momentan im Nirgendwo endet, an die Fritzbox anschlissen, um die TAE-Dose im ersten Stock zu reaktivieren. Das Ganze soll über FON1 an der Fritzbox laufen. Bei dem Telefonkabel scheint es sich um ein J-Y(St)Y Kabel zu handeln (habe sowas vorher noch nie gesehen). Es hat insgesamt 12 Adern (gelb, rot, schwarz, grün, braun, 2x blau + 5x weiss).

Ich hatte hier noch ein TAE-Kabel mit 4 Adern (gelb, rot, schwarz, grün) und hatte das zunächst an die jeweiligen farben des Telefonkabels angelötet, ohne Erfolg (da kommt nur ein schwaches Brummen in der Leitung). Nach etwas Recherche habe ich dann gesehen, dass bei dem 12-adrigen Kabel immer zwei Aderpaare verdrillt sind. Habe dann rot und blau von dem Kabel aus dem ersten Stock an rot und schwarz an das TAE-Kabel zur Fritzbox angeschlossen, leider mit dem selben Ergebnis (schwaches Brummen, wenn man den Hörer abnimmt).

Bin für jeglichen Tipp dankbar, wie ich den Anschluss realisieren könnte. Wie man merkt, habe ich von Telefonie nicht wirklich viel Ahnung.

Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!