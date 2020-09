Gmail Sicherheit Kontaktinformationen für anderen Nutzer

Ich wurde von meiner Mutter gebeten ein Auge auf ihr Gmail-Konto zu haben. Ich selber meide Google u.ä., habe also selber keine Ahnung.



Ich habe mich nun mehrmals angemeldet und damit immer wieder eine Sicherheitswarnung Neues Gerät angemeldet ausgelöst. Jemand hat sich über ein neues Gerät (Linux) in Ihrem Google-Konto angemeldet. Stimmt, das war ich. Heute wurde mir das Login verweigert und ich sollte meine Identität bestätigen. Ich habe mich dann in einem privaten Fenster von Firefox anmeldet, das ging.



Jetzt Frage ich mich, ob es nötig oder sinnvoll ist, bei Google auch meine Kontaktinformationen zu hinterlegen um meine Identität bestätigen zu können? Oder reicht das Private Fenster für die Zukunft?



Meine Mail-Adresse könnte ich unter Google-Konto / Persönliche Daten / Kontaktdaten wohl hinzufügen, meine Telefonnummer aber nicht. Habe ich etwas übersehen?



Ausserdem irritiert mich dieser Passus: Sie haben unter Umständen Telefonnummern hinzugefügt, die nicht hier aufgeführt sind. Ist eine Telefonnummer, die Sie einem Google-Dienst hinzugefügt haben, nicht hier aufgeführt, rufen Sie diesen Dienst auf, um deren Verwendung zu überprüfen. Heisst das, ich kann die Kontaktinformationen auch nur für Gmail hinzufügen? Wie?