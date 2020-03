Meine FB ruft an meine Smartfone Telefonnummer an. Das Gespräch (??) geht sofort auf die Smartfone-Mailbox und ist ohne Inhalt. Auf meinem Smartfone habe ich die MyFritz App sowie die FritzFon APP installiert. In der FB und in der MyFritz App wird der Anruf nicht registriert!

Weiss jemand wie ich das abstellen kann?