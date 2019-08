„Zweite Telefonsteckdose nicht nutzbar bei VOIP?“

Ich habe in derWohnung 2 Telefonsteckdosen. Eine Steckdose ist mit meiner FB 7590 belegt. Die zweite Dose ist bisher unbenutzt. Im Rahmen eines Wechsels von FB7390 auf FB7590 wollte ich die an der FB angeschlossene Hausnotrufanlage an die freie Telefondose anschliessen. Weil die Notrufanage an der 2. Dose nicht funktioniert habe ich den Notruf Anbieter angerufen.

Dort wurde behauptet bei VOIP kann nur 1 Gerät an der Leitung hängen. Kann das jemand bestätigen? Ich kenn mich mit dem Kram nicht so aus und kann das nicht glauben.

