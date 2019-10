Der Spam-Filter leistet gute Arbeit. Dennoch landen mittlerweile auch Abrechnungen, wichtige Mitteilungen, z.b. Energieabrechnungen, sogar daraus folgliche Mahnungen im Spam Ordner (ionos)

Selbstverständlich ziehe ich alle in den Eingangsordner, damit der Filter lernt. Klappt aber nicht, denn immer wieder landet Wichtiges im Spam-Ordner. Lieget es am Absender? In den mails sind Anhänge, Bilder, logos und vieles mehr. Wird das als Spam erkannt?

Was kann ich tun, damit der Spam-Filter bestimmte Absender auch nach 1 monat nicht in den Spam-ordner verschiebt?

Gruß Roger