Thunderbird 68.0

Hallo,

habe ich das richtig verstanden, dass die Version 68.0 kpl. neu installiert werden muss und erst eine spätere Version 68.1 ein Update von z.B. 60.8 ermöglicht??

Thunderbird version 68.0 is only offered as direct download from thunderbird.net and not as upgrade from Thunderbird version 60 or earlier. A future version 68.1 will provide updates from earlier versions.

My english knowledge isnt good, therefore my asking.

Geht evtl. auch ein download und im bisherigen Verzeichnis einfach drüber installieren?