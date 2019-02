Suche nach einer guten Serien-E-Mail-Software

Ich versende für einen Verein (KINTOPP-Freunde Hollfeld) Serien-E-Mails an ca. 1000 Empfänger. Vor Jahren benutzte ich einfach mein Outlook, bis ich vom Server der Agentur, die unser Webportal betreut, eine Nachricht bekam, dass dadurch die Mailbox dauernd voll war. Seitdem benutze ich die SW "Newsletter Pro von "aborange.de". Die Sooftware teilt die empfänger in Päckchen von z.B. 25 Adressen auf, und versendet dann x BCC-Päckchen - damit versendet man nur noch ca. 40 E-Mails, und pumpt die Mailbox nicht mehr so auf. Die Pro-Version kostete vor 2 Jahren ca. 50 €.Nun habe ich immer wieder Probleme mit der etwas unklar funktionierenden Software.

Frage: gibt es eine andere SW, die gut zu handhaben ist, den Server nicht überfordert, und nicht zu teuer ist?