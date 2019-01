Gibt es dann gute und schlechte Horster? Größere besser? Kleinere schlechter?



Nö;-)



Nur kann man ja als Hoster nicht wissen, was jemand vorhat mit dem angemieteten Webspace.



Wird so ein Spammer ausgemacht bzw. dessen Server, so wird der Hoster angemailt und dann hängt es eben von dessen Reaktionszeit ab, wann der Zugang platt ist.



Selber dürften zumindest die kleineren Spammer kaum Server betreiben, die ziehen eher schnell um oder melden sich ständig neu an.