Sammeldienst von Web.de funktioniert nicht mehr wie gewohnt

Hallo,

als Windows 7 - Anwender habe ich u.a. einen alten E-Mail-Account bei Microsoft (Hotmail), der sich seit dem Erscheinen von Windows 10 nicht mehr aus einem lokalen Mailclient wie MS Live Mail heraus abrufen lässt.

Als bequeme Ausweichlösung hatte ich mir den Sammeldienst von Web.de eingerichtet: Die Hotmail-Mails wurden von Web.de eingesammelt und erschienen dann via POP3-Abruf in Live Mail.

Leider funktioniert das seit ca. Anfang Juli nicht mehr, habe ein paar Tage gebraucht, um es zu bemerken. Ich benutze den alten Hotmail-Account vor allem für Newsletter, Werbung, Forenbenachrichtigungen, Freischaltcodes etc. - also alles, was nicht eilig und dringlich ist. Dennoch war es immer komfortabler, die Mails im Mailclient zu haben statt in der relativ hakeligen und umständlichen WWW-Maske.

Eine Neueinrichtung des Sammeldienst auf der Web.de-Seite scheitert mit der Fehlermeldung "Der Login ist fehlgeschlagen - Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse bzw. Passwort oder die Sicherheitseinstellungen des E-Mail-Anbieters."

Das Adresse, das Password etc. stimmen aber. Was ist aber anders? Hat MS diesen Weg absichtlich blockiert? Oder gibt es einen Workaround?

Würde mich über Hilfe freuen