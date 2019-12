Ich möchte alle mit Outlook 365 gesendeten Nachrichten an eine Mailadresse anzeigen.

Weiß jemand wie das geht? In den Nachrichtenoptionen müsste das möglich sein. Leider kann ich die Felder in dem Formular nicht ausfüllen weil ich in den Feldern nichts eintragen kann. Die Tastatur ist in dem Feld tot :-(