Tatsächlich, in all meinen email-accounts kommen manche emails aus der Zukunft rein. Allesamt Werbemails, auch von mir bekannten Absendern. Absendedatum z.B. 01.10.2022 .

Da ich in Thunderbird eingehende mails nach Datum sortiere, so bleiben diese mails immer "oben" auf der Liste. Wie geht das? Ist das ein Trick der Absender, damit ich das Zeug jeden Tag immer oben sehe? In Spam versenken geht nicht, da ja wichtige emails von Kunden dabei sind.

Technischer Fehler bei mir oder Trick vom Versender?

Gruß Roger