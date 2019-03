„Email-Zustellung bis zu zwei Tage verzögert“

Hi!

Eigentlich würde ich in einem solchen Fall zuerst klären wollen, warum es zu diesen Verzögerungen kommt. Ein Mediumwechsel wird aber sicherlich helfen, schneller die Nachricht zuzustellen (also einen Messanger einsetzen oder auf Papier per Post versenden ).

Als technischen Grund für die Verzögerung hätte ich spontan nur eine Idee: der Versender schreibt die Mail, aber auf Grund von Empfangsproblemen kann sein Mailprogramm die Nachricht erst nach zwei Tagen versenden. (Ich denke da ganz banal an "kein Handyempfang".)

Näheres kann man dazu erst sagen bzw. feststellen, wenn man mehr über den Versender und seine Situation weiß. Wie sendet er die Mails (Rechner, Browser, Mailprogramm, Smartphone?) und wo ist er dann?

Es ist durchaus möglich Mails verzögert zu versenden, wenn das Mailprogramm die entsprechende Option bietet.

https://support.office.com/de-de/article/verz%C3%B6gern-oder-planen-des-sendens-von-e-mail-nachrichten-026af69f-c287-490a-a72f-6c65793744ba

Bis dann

Andreas