So sieht es seit Wochen und Monaten im Postfach erst bei GMX und dann nach Wechsel zu Web.de aus. Erst dachte ich, es liegt an Windows Live Mail, wechselte zu Thunderbird und Outlook (Web-Anwendung). Daran liegt es aber eher nicht. Denn sowohl bei Gmx wie bei Web.de sind die Mails in der gleichen Flut auf dem Server. Selbstredend kommen sie auch auf zwei anderen Geräten in der nämlichen (Un-) Zahl daher.

Wer bitte kann/will mir aus diesem Desaster heraushelfen?