„automatischer Spam-Report kommt nicht mehr“

Ich nutze freemail von web.de seit vielen Jahren. Bisher wurde mir täglich ein Spam-Report von keineantwortadresse@sicher.web.de geschickt. Leider kam der letzte Report am 23.10.2019, Spam kommt natürlich weiterhin. Ich habe an den Einstellungen nichts geändert und in web.de > Einstellungen > Spam- und Virenschutz ist Automatischen Spam-Report senden aktiviert.

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte oder einen Tipp wo ich Infos/Hilfe finde?

In der Hilfe von web.de habe ich nichts gefunden, eMail-Kontakt gibt es offenbar nicht und eine kostenpflichtige Hotline finde ich dafür doof.