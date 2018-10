„Thunderbird Vers. 60.2.1 64 und 32 bit“

Hallo,

mit Thunderbird habe ich, seit dem Update, ein Problem mit der Zeilenschaltung.

Seither wurde ein Text bei der Eingabe imer einzeilig geschrieben. Jetzt mu? dazu immer

Shift und Unschalt zus?tlich verwendet werden. Weite kann ich Texte aus Word nicht mehr

- einzeilig - ?bertragen. Immer kommen diese dann zweizeilig an, was sehr st?rend ist.

Das Problem tritt bei beiden Versionen, also bei 32 und 64 bit auf. Gibt es da eine Einstellm?glichkeit die ich noch nicht gefunden habe?



Mit Gru?



Siggi