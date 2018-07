Probleme mit EINEM gmx-Account

Seit 3 Tagen habe ich beim Abrufen einer meiner gmx-Adressen das Problem, dass in regelmäßigen Abständen ein "Automatischer Spam-Report" mit immer demselben Inhalt ... im Posteingang erscheint. Dieser Eingang kann auch durch das manuelle Abrufen des Posteingangs ausgelöst werden.

Dies allein wäre ja nicht so schlimm, ABER ES KOMMEN KEINE WEITEREN EMAILS AN!

Rufe ich die mails im Posteingang des gmx-Internet-Auftritt ab, kann ich nichts entdecken.

Auch die ominöse SPAM-Meldung ist NICHT da, auch im SPAM-Vredacht-Ordner ist nichts ...

Die mails werden mit dem Thunderbird 52.8.0 bis jetzt 52.9.1 abgerufen.

Eine andere gmx-Adresse wird ganz "normal" abgerufen und angezeigt. Auch andere email-Adressen werden ohne Probleme gelesen und angezeigt.

Ich hatte den Thunderbird im Verdacht für die Fehlfunktion und habe ihn erst aus einem Backup wiederhergestellt und dann, nachdem die Update-Funktion von 52.8 auf 52.9.1 nicht funktionierte, die Version 52.9.1 neu installiert.

Hat jemand unter euch einen Rat, was hier zu tun ist?