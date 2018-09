„Kaufberatung Dect Telefon FritzBox 7490“

Wie viele Telefone willst Du denn insgesamt betreiben?

DECT-Geräte machen an der Basisstation von anderen Herstellern eigentlich nie viel Spaß. Ärgere mich auch regelmäßig mit einem Gigaset, was über DECT-Adapter an einer professionellen TK-Anlange hängt. Obwohl in der Kombination so empfohlen ist die Bedienung einfach nur noch beschissen im Vergleich zum Betrieb an der eigenen Basis.