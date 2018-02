„Heute habe ich meine FB 7490 in Betrieb genommen.“

ooops.

T.38 ist für mich ein ganz neuer Begriff.

Also erst mal googlen.

Da ist mir eine Erklärung untergekommen, die heißt::

"Procedures for real-time Group 3 facsimile communication over IP networks oder Fax over IP (FoIP) ist eine Empfehlung der ITU-T für die Übertragung von Faxdokumenten über das Internet."

In meiner Bedienungsanleitung steht:

Kompatibilität: ITU-T Gruppe 3



Das könnte das sein, oder irre ich?