„E-Mail-Späße mal ganz anders“

Hallo Gemeinde,

ich bekomme seit ein paar Tagen extrem merkwürdige Mails, die zum größten Teil automatisch im Spam landen. Angefangen hat alles mit einer Mail von

service12@support-iphonex.ml und der Überschrift "Letzte Mahnung" folgenden Inhalts :

"Sehr geehrte Damen und Herren,

da wir seit längerem zahlreiche Spam-Mails von Ihnen bekommen und auch das Ausfüllen des „Unsubscribe“ Formulars keine Wirkung zeigte, sehen wir uns nun gezwungen Sie darüber zu informieren, dass wir jegliche weitere Belästigung Ihrerseits an unsere Rechtsabteilung weiterleiteten werden. Halten Sie also zukünftig Abstand von weiteren Kontaktversuchen oder dies wird strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Mit freundlichen Grüßen"

Fand ich lustig aber ohne genaue Absenderangaben auch belanglos. Aber nun hämmern lauter Antwortmails auf mich ein, die so tun, als ob ich Spam verteilen würde. Ich hab auf den Bettel noch nicht einmal reagiert und meine Mail-Adresse taucht in keinem Kopf auf. Hier mal ein paar Auszüge :

"Diese Mail war Adressiert an: "service12@support-iphonex.ml“, da ich seit Wochen dubiose Gewinnspiel Mails bekomme.Es ist mir ein Rätsel, warum sie nun an Sie ging…

Grüße





Am 04.01.2018 um 12:39 schrieb Bertollo61 <helmut40@gmx.de>:

Lustig,aber Vorsicht



Gesendet mit der GMX iPad App"

"Wer sind Sie und was wollen Sie? Ich habe keinen Kontakt zu Ihnen aufgenommen."

" Was soll diese Unverschämtheit!!!!!!!!!!



Ich habe keinerlei Mails verschickt!!!!!!!!!!!!!



Bei weiteren Belästigungen schalte ich entsprechende Stellen ein!!!!!!!!!!!!



B. Klein "

Unterdessen habe ich so an die 12 Mails von und über service12...

Ich glaube da werden Anwortmails kombiniert mit Werbemülle an die komplette Fangemeinde zurückgeschickt. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich in den Verteiler geraten bin, aber an alle, die die gleichen Mails bekommen, :

Lasst Euch nicht provozieren !!!!! Nur wenn Ihr den Mist einfach ignoriert, gibt er wieder Ruhe.