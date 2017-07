Windows 10 Mail und Spam (IMAP Verfahren)

Guten Morgen,

da ich jetzt Smartphone, Netbook und Notebook und PC zu hause nutze, wollte ich meine Postfächer auf IMAP umstellen. Das ist leider garnicht so einfach. Denn früher mit POP3 hatte ich vor dem Herunterladen einfach mit einem Tool den Server gechecked und den ganzen Mist gelöscht, und ich bekomme leider sehr sehr viel Spam, Müll und Co. Mein Provider filtert schon viel heraus aber täglich kommt was neues dazu, offenbar schlupft immer noch was durch.

Früher habe ich Opera Mail genutzt, möchte ich nicht mehr, da es offenbar eingestellt wurde und nicht weiter gepflegt wird. Ich bin auf Windows 10 Mail (App) umgestiegen. Nun .... mir lädt diese App leider allen Kram gnadenlos herunter, wie kann man das verhindern? Oder geht das nur serverseitig im Webmailer einzustellen.