Thunderbird netzwerktauglich machen, wie???

So, nach 4 Jahren der Überlegung für ein zentrales "Datengrab" hab ich nun einen Synology Server, der auch wunderprächtig funktioniert und alles tut, was er soll. Mein alter Beitrag zu dem Thema für die, die es interessiert:

https://www.nickles.de/forum/server-fuer-lan-und-internet/2013/nas-gesucht-539010715.html





Inzwischen werkelt bei uns allerdings eine Fritzbox 7490.

Aber nun zum Thema EMail:

Ich habe einen Desktop PC ( i7, 9 Jahre alt) mit Windows7 und inzwischen auch noch ein Notebook Lenovo mit Windows10. Auf diesen beiden PCs habe ich Thunderbird als EMail Programm. Als ich das Notebook vor drei Monaten bekam, habe ich per Mozbackup meinen kompletten EMail Verkehr von meinem Desktop auf das Notebook übertragen. Nun rufe ich Mails mal vom Notebook und mal vom Desktop ab, alles kein Problem, aber die gesendeten werden natürlich nur auf dem Rechner bei Thunderbird gespeichert, von dem aus ich sie versende. Meine Überlegung ist nun, den Thunderbird Ordner auch auf den Server zu verlegen. Das kann man ja bei Thunderbird einstellen, wo die Daten gespeichert werden sollen. Also das ich sozusagen auch für meine Mail ein gemeinsames "Datengrab" habe. Bevor ich da jetzt groß rumexperimetiere und mir evtl. irgendwas zerschieße, frage ich lieber hier mal nach, ob das so möglich ist und wenn ja wie?

Gruß Schnaffke