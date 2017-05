Server-Seitiges versenden von E-Mails funktioniert nur manchmal

Hallo, ich nutze ein Kommandozeilentool zum versenden von E-Mails aus einem

selbst geschriebenen Programm heraus . Das Tool hat auch eine Funktion zum

Testen des E-Mail Versandes.

Nun, zunächst bestätigt mir das Tool, dass das Versenden einwandfrei funktioniert

und tatsächlich klappt das dann auch über den Smpt-server - allerdings nicht immer.



Mal geht es einen Abend lang und am nächsten Tag dann wieder nicht.



An den Parametern kann es nicht liegen, sonst würde es nie funktionieren und auch

die maximal Zahl der erlaubten E-Mails wurde nicht überschritten.



Auch mein Provider hat das selbe festgestellt - es funktioniert mal und dann

funktioniert es mal wieder nicht.



Hat jemand eine Idee was da Server-Seitig schief gehen könnte (nur solche

Informationen kann ich gebrauchen)?



Schon mal besten Dank!

Gruß Jürgen