„Seit Umstellung auf VOIP einige Probleme“

Das (=VoIP) setzt schon immer eine Internet-Verbindung voraus

hmmmmm - das will ich auch mal genau erkunden.

Wenn ich die FB wieder einschalte, dann blinkt ja eine ganze Weile die Power/DSL Anzeige, ehe das "Internet" da ist....

Und weil das eben manchmal nicht so schnell geh,t habe ich dann auch mal zum Telefon gegriffen - und höre ein ganz normalen Rufzeichen, also freie Leitung. Demnächst werde ich mich dann anrufen....

Aber das betrifft jetzt nicht eure Spekulationen über einen Unterschied von VDSL und ADSL bei VoIP - beim Kunden.

@odin4

man konnte ADSL beenden

Wie wird das beendet, ohne Modem/Router auszuschalten? Also für privat und ohne Riesenanlage.

Bei meine FB geht das nicht: Strom weg, alles weg. Kleinen Tip, bitte.

Auch wenn ich nur ganz normal DSL nutze kann das ja mal nützlich sein.

