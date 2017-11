Passwortänderung Gmail -> Thunderbird nimmt neues Passwort nicht

Hi!

1. Ich habe mein Gmail-Passwort geändert,

ich kann mich problemlos mit dem neuen Passwort direkt bei gmail.com einloggen



2. Mein Thunderbird,

mit dem ich auch obige Gmail-Adresse empfange,

fragt mich natürlich beim Passwort nach, weil ja das alte nicht mehr geht.



Aber: Er 'nimmt' mein Passwort nicht an. Er tut so als würde es nicht stimmen.

Habe es schon 20x probiert, habe Passwort direkt mit strg+c kopiert und dann zuerst in gmail.com erfolgreich eingeloggt und dann nochmal strg+c in thunderbird - aber thunderbird sagt das Passwort stimmt nicht.

Was ist da los? Muss sich da erst irgendein server updaten?

Daanke für Tips!