„Email Adresse mit bei Providerwechsel“

da mir Telekom meinen Vertrag k?ndigen wird, (Umstellung von analaog auf IP)stellt sich f?r mich die Frage ob ich zu einem andern Anbieter wechsle. Das Problemist, dass ich meine xxx@t-online.de Adresse behalten m?chte. Prinzipiell ist das m?glich. Telekom selbst bietet dazu eine Hilfestellung an. Nun habe ich in einem Beitrag gelesen, dass diese kostenfreie Emailadresse nur ?ber die Telekomseite zu verwalten geht, das hei?t ich k?nnte diese Adresse in Thunderbird (das ich verwende) nicht nutzen. Das Postausgangsfach l?uft unter "secureimap.t-online.de" mit "SSL/TLS" Verschl?sselung. Kannn mir da jemand weiterhelfen? Daf?r w?re ich nat?rlich sehr dankbar.



Siggi