Dann würde ich schon online in den Einstellungen nachsehen, ob es die Option gibt, einen providerseitigen Spamfilter abzuschalten und im Spamordner des Providers gleich mit nachsehen, was da noch so steckt.



Dann aber ggf. auch nur die Kopfzeilen herunterladen im TB und die HTML-Konvertierung abschalten.



PS. Beim Versender ist u.a. in Abhängigkeit vom Gerät oder Mailclient nichts so eingestellt, dass Mails zeitversetzt abgeschickt werden und deswegen die lange Dauer zustande kam?