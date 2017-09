Hallo Experten

Ich habe ein Problem. Mein DECT Telefon geht nicht mehr. Die Led an der Box blinkte also Netzstecker raus und wieder rein. Jetzt lässt sich kein Telefon mehr anmelden. Das Häkchen für Basistation bleibt nicht in der Box. Die DECT Taste drücken brachte Erolg ein Telefon wurde gefunden aber es klingelte nicht? Wer hat noch einen Rat für mich? Anschliesen will ich ein Sinus 205 o. 206.

mfg

Planitzer