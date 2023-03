Netzwerk-Webcam oder normale Webcam

Hallo zusammen

Kann mir jemand sagen, wie das mit Netzwerk-Webcams ist... Was würde dagegen oder auch dafür sprechen, solch eine Kamera zu wählen statt einer normalen Webcam? Ich gehe davon aus, dass man eine Netzwerk-Webcam am Router anschliesst und ohne dass der Computer läuft, das Bild anschauen kann. Kann man die so angeschlossene Kamera auch als normale Webcam am Computer benutzen? Kann man eine Netzwerk-Webcam auch normal per USB am Computer verwenden und damit dann auch z. B. QR-Codes "scannen"?

Besten Dank für die Unterstützung

Thomas